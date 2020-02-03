Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Среди обвиняемых трое россиян и один украинец.

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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, пишут российские СМИ.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского, - сказала она.

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Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться согласно всем нормам международного права.

При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубоким уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, коим является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным, - подчеркнула адвокат.

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Ранее объединенная следственная группа (JIT) назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это Сергей “Хмурый“ Дубинский (ветеран ГРУ РФ, на момент катастрофы МН17 был главой “разведки ДНР“), Игорь “Стрелок“ Гиркин (“министр обороны ДНР“), Олег “Гюрза“ Пулатов (подполковник ВС РФ, отвечавший за транспортировку “Бука“ в Украину; считается, что он был рядом с установкой во время запуска ракеты), Леонид “Крот“ Харченко (гражданин Украины, в составе “ДНР“ охранял “Бук“ место пуска ракеты). Им предъявлены обвинения в убийстве.

Напомним, Россия отказалась признать ответственность за гибель МН17. В Кремле считают неуместными сравнения ситуации с МН17 и с Боингом МАУ, сбитым над Тегераном.

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