Эпидемия 2019-nCoV распространяется: Заражение подтвердила еще одна страна

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

В Бельгии зафиксирован первый случай коронавируса EPA/UPG

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Бельгии. Об этом сообщает Минздрав страны, передает De Tijd.

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Как сообщает министр здравоохранения Мэгги Де Блок один из девяти бельгийцев, которые прибыли в страну из Уханя, заразился коронавирусом.

Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны, - утверждает кабинет министров Бельгии.

Как сообщается человек, у которого диагностировали инфекцию, чувствует себя хорошо и в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Также в Минздраве Бельгии сообщили, что у них имеется соответствующий опыт и лучшее оборудование для обеспечения наилучшего ухода за больным.

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Напомним, ранее в Японии круизный лайнер поместили на карантин из-за коронавируса.

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