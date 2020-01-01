Эпидемия 2019-nCoV распространяется: Заражение подтвердила еще одна страна
Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Бельгии. Об этом сообщает Минздрав страны, передает De Tijd.
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Как сообщает министр здравоохранения Мэгги Де Блок один из девяти бельгийцев, которые прибыли в страну из Уханя, заразился коронавирусом.
Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны, - утверждает кабинет министров Бельгии.
Как сообщается человек, у которого диагностировали инфекцию, чувствует себя хорошо и в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.
Также в Минздраве Бельгии сообщили, что у них имеется соответствующий опыт и лучшее оборудование для обеспечения наилучшего ухода за больным.
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Напомним, ранее в Японии круизный лайнер поместили на карантин из-за коронавируса.
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