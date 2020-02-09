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Беспорядки в Казахстане: выросло количество погибших

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В результате беспорядков погибли 10 человек, 43 были госпитализированы. Сожжены десятки домов и автомобилей.
Беспорядки в Казахстане: выросло количество погибших

В результате беспорядков в Кордайском районе Казахстана погибло 10 человек. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил замминистра внутренних дел Алексей Калайчиди, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о восьми жертвах беспорядков. 

"В ходе массовых беспорядков погибли 10 человек, 43 были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных", - сообщил Калайчиди.

По его словам, в числе пострадавших - пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

Напомним, 8 января недалеко от казахстанско-кыргызской границы произошли массовые беспорядки. В результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

Силовики утверждают, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

 

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Теги: беспорядки, Казахстан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    09.02.2020, 11:21
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Гашишем закидали.
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