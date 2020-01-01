Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в России
В аэропорту российского Усинска в воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах сообщили, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.
"По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы", - сказал собеседник агентства.
В аэропорту отметили, что Boeing-737 летел из Внуково.
По данным Mash, предварительная причина жесткой посадки самолета - плохая видимость.
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