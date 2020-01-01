Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в России

При посадке у самолета оторвалось шасси и он приземлился на "брюхо". Обошлось без жертв.

В аэропорту российского Усинска в воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

"По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту отметили, что Boeing-737 летел из Внуково.

По данным Mash, предварительная причина жесткой посадки самолета - плохая видимость.

"Как рассказали пассажиры, при посадке был сильный ветер. В этот момент оторвало шасси. Лайнер проскользил по льду на брюхе. А остановиться смог только в конце полосы - при этом передняя часть самолёта ушла в сугроб", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля произошла жесткая посадка самолета в Стамбуле . На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.

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