Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в России

Комментариев: 0
При посадке у самолета оторвалось шасси и он приземлился на "брюхо". Обошлось без жертв.

В аэропорту российского Усинска в воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

"По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту отметили, что Boeing-737 летел из Внуково.

По данным Mash, предварительная причина жесткой посадки самолета - плохая видимость.

"Как рассказали пассажиры, при посадке был сильный ветер. В этот момент оторвало шасси. Лайнер проскользил по льду на брюхе. А остановиться смог только в конце полосы - при этом передняя часть самолёта ушла в сугроб", - говорится в сообщении.
 
 
 
 
Напомним, 5 февраля произошла жесткая посадка самолета в Стамбуле. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, видео, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь