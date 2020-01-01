Закон предполагает ужесточение наказания для граждан, отказывающихся от помещения на карантин и принудительное обследование.

В Южной Корее приняли закон о борьбе с коронавирусом EPA/UPG

Парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому правительство сможет усилить меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает телеканал YTN в среду, 26 февраля.

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Так, в случае возникновения дефицита масок и дезинфицирующих средств правительство может ввести запрет на экспорт данных товаров, а также приостановить въезд иностранных граждан из стран с неспокойной эпидемиологической обстановкой на территорию Южной Кореи.

Кроме того, закон заложил основу для ужесточения наказания лиц с симптомами заражения, отказывающихся от помещения в карантин. Также он предусматривает принудительное обследование граждан в случае их отказа от медицинского освидетельствования.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах. За последние сутки число заболевших выросло на 115. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

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Напомним, по состоянию на утро 26 февраля в Китае погибли 2715 зараженных коронавирусом COVID-19.

При этом за пределами Китая коронавирусом заражены уже почти 2550 человек в 33 странах. За сутки эта цифра выросла на 390 человек. Умерли уже 34 человека.