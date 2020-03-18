Украинка в Милане посреди улицы продавала маски: ее задержали

Появились детали инцидента с участием гражданки Украины.

Италия сегодня переживает масштабную вспышку коронавируса. Люди напуганы, а в аптеках практически нет средств самозащиты. Именно этим решила воспользоваться предприимчивая украинка в Милане.

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Женщина продавала медицинские маски прямо посреди улицы Милана, информирует Milano Today.

Местные сообщили в полицию, что 53-летняя украинка уже не первый день продает медицинские маски у одного из супермаркетов.

Миланские копы оперативно прибыли на место инцидента и заметили женщину, которая пыталась убежать, спрятав свой товар под одеждой. Однако скрыться от полицейских украинке не удалось. Позже 53-летняя "предпринимательница" сама призналась стражам порядка в том, что продавала маски на улице.

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Полицейские выслушали женщину и выписали ей сразу несколько штрафов: за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и за нарушение декрета выданного правительством Италии, согласно которому людям необходимо оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, в сети появилось видео из госпиталя в Милане, охваченного коронавирусом. Лечебное учреждение забито под завязку. Кровати с больными стоят даже в коридорах. Многие пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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