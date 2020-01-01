Появился сайт, на котором можно рассчитать свой шанс смерти от COVID-19

Сайт был создан для того, чтобы люди перестали бояться других людей, прекратили панику и скупку продовольственных запасов и туалетной бумаги.

В интернете набирает популярности сайт Corona Don’t Panic, который рассчитывает шансы умереть от Covid-19. За основу для расчетов необходимо ввести базовую информацию о пользователе.

Так, сайт запрашивает пол, возраст, страну проживания пользователя и самые распространенные хронические заболевания. Затем выдает результат и даже сравнивает его с вероятностью умереть по случайности, поскользнувшись на мокром полу или по другим причинам.

Сайт основан на официальной информации: отчетах ВОЗ и китайских властей, где есть данные о 55 924 лабораторно подтвержденных случаях заболевания. Но тем не менее, создатели не позиционируют проект Corona Don’t Panic как нечто серьезное.

“Этот сайт противостоит панике вокруг коронавируса. Никто не знает ваш шанс умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу” - указано в описании сервиса.

Авторы сайта отмечают, что результаты могут быть неточными, так как базируются на среднем арифметическом соотношении, исходя из количества смертей по разным причинам.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу. Для этого они исследовали образцы анализов больше двух тысяч зараженных пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.

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