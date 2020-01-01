До двух лет. Прогнозы ученых о сроках эпидемии

Когда пандемия коронавируса COVID-19 завершится и что будет дальше? Ученые со всего мира делают прогнозы.

Коронавирус охватил все континенты, все страны Европы и все штаты США. По всему миру вводятся жесткие карантинные меры. Теперь ученые гадают, а сколько же это все продлится?

Британский прогноз

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек, пишет The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

"Это первый документ, в котором руководители здравоохранения, занимающиеся этим вирусом, признали, что ожидают его распространения еще 12 месяцев, что приведет к огромной дополнительной нагрузке на и без того перегруженную NHS", - говорится в статье.

Документ свидетельствует о том, что руководители здравоохранения готовятся к тому, что за это время 80% британцев заразятся коронавирусом.

Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше этого. Тем не менее, отчет проясняет, что четырех из пяти граждан "ожидает" заражение вирусом.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

Также сообщается, что приблизительно 500 000 из 5 миллионов человек, которые считаются жизненно важными, поскольку они работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти 5 миллионов входят 1 миллион сотрудников NHS и 1,5 миллиона человек в сфере социальной помощи.

Документ также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудники NHS не будут подвергнуты проверке, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой коронавируса в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

EPA Карантин в Киеве Немецкий прогноз

Глава общественного здравоохранения Германии заявил, что пандемия коронавируса может занять до двух лет, в зависимости от того, когда будет разработана вакцина против инфекции, сообщает Reuters.



Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что от пандемии пострадают 60 – 70% населения планеты. При этом, большинство людей смогут выздороветь и у них появится иммунитет. Смягчить такой прогноз сможет только изобретение вакцины.

Американский прогноз

Американский профессор-эпидемиолог Джастин Лесслер прогнозирует, что Covid-2019 не исчезнет, но сотен смертей ежедневно, как сейчас, не будет, ведь укоренившиеся заболевания ведут себя иначе, чем новые.

Ученый успокаивает, что после пандемии наступит время, когда жизнь нормализуется: благодаря вакцине или иммунитету к этому вирусу.

Лесслер обращает внимание, что после первой волны уязвимых людей станет меньше, то есть меньше и потенциальных жертв вируса. А значит, будет меньше и процент населения, который он будет атаковать.

Однако эта первая волна может быть длинной и мучительной. Ученый предполагает, что только в США она приведет к 1,7 миллиона госпитализаций и 170 000 смертей. Это в 5-10 раз больше, чем годовые последствия гриппа.

Другой эксперт, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Том Фриден, считает, что количество пострадавших может сильно варьироваться. Плохим, но неправдоподобным вариантом он называет миллион погибших в Штатах.

Все зависит от вакцины

Эпидемиолог Нил Фергюсон ожидает, что эпидемия может продлиться год-полтора. В уже упоминавшемся руководстве CDC для эпидемии со схожей летальностью и заразностью говорится о трех месяцах карантинных мероприятий (речь идет о пандемическом гриппе, а не коронавирусных инфекциях, но в эпидемиологическом плане заболевания очень схожи).

Скорее всего, если инфекцию удастся сдержать так, как это произошло в Китае, карантинные меры будут постепенно ослабляться, а медики при этом будут контролировать скорость возникновения новых случаев и при угрозе новой вспышки снова вернут самые жесткие карантинные меры.

Если новая инфекция обладает тем же сезонным характером, что и известные легкие коронавирусные заболевания, то летом можно ожидать снижения скорости роста новых случаев — однако разработать, протестировать и распространить вакцину до начала осени будет очень сложно.