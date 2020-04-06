Некуда девать. Ради продажи нефти уже доплачивают

Из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители начали доплачивать за выкачку из хранилищ. Возможно, скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей нефти.

Цены на нефть не перестают падать. Переизбыток добычи, конфликты главных производителей и снижение деловой активности из-за коронавируса создали на нефтяном рынке то, что экономисты называют “идеальным штормом”. И цены ушли до исторических минимумов, а порой даже показывают отрицательные показатели. То есть нефть отдают бесплатно, и за доставку еще доплачивают.

Сколько продлиться такая ситуация и к чему приведет, разбирался Корреспондент.net.

Как так получилось

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. 1 апреля истекло действие сделки между странами ОПЕК и Россией о сокращении добычи нефти, которая помогала удерживаться нефтяным ценам выше 60 долларов за баррель.

После провала переговоров цены на нефть рухнули. Сначала до 35-25 долларов за баррель, а по отдельным маркам продолжилось падение и дальше.

Президент России Владимир Путин заявил 3 апреля, что одной из причин падения стоимости нефти стало решение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК+. “Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть”, — сказал Путин.

МИД Саудовской Аравии назвал недостоверной такую информацию. В МИД заявили, что это Москва вышла из сделки, тогда как другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию сократить добычу нефти.

После этой перепалки встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало этой недели, была перенесена на 9 апреля.

На заседании будет решен вопрос стабилизации цен на нефть. Прежде всего, сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и России. Эр-Рияд и Москва перед переговорами заявили, что и другие государства-нефтепроизводители должны присоединиться к сокращению добычи нефти.

Пока же нефти на рынки банально слишком много, поэтому и цена такая низкая.

Ниже нуля

Нефтяной избыток создает сценарий, когда цены на некоторые малоизвестные сорта нефти уже фактически опустились ниже нуля. Части производителей нефти при таком сценарии придется самим платить кому-то, кто готов будет забрать топливо.

Так, в США отдельные производители уже начали доплачивать за выкачку из хранилищ. Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на нефть Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.

"Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус", - отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Нефтяные трейдеры допускают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство.

EPA

Также в Северной Америке уже несколько сортов нефти, такие как Canadian Western Select и Oklahoma Sour опустились до 4,6 дол, 6,75 дол за баррель соответственно.

В Goldman Sachs говорят, что, возможно, скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей нефти. Хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут в конечном итоге достичь пределов своей емкости, чего не было с 1998 года.

Расчетная цена на российскую нефть Urals тоже стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы, сообщает РБК.

Что будет дальше

Соединенные Штаты Америки готовы ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится.

По словам президента США Дональда Трампа, введение пошлин зависит от того, смогут ли страны ОПЕК и Россия договориться о таком снижении добычи, которое изменит ситуацию на рынке нефти. Введение пошлин на импортную нефть равносильно сигналу, что США она не нужна, поскольку стране хватит и собственной добычи.

Сейчас обсуждается возможность сократить на 10 миллионов баррелей в сутки добычу нефти от уровня первого квартала 2020-го.

Но, по мнению аналитика инвестиционной группы Универ Михаила Федорова, сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, уже никак не поменяет фактическую ситуацию на нефтяном рынке, а низкие цены на нефть – это на долго.

“Причина этого достаточно проста и вытекает из простейших расчетов. Мир до кризиса потреблял около 100 миллионов баррелей нефти в сутки. Но сейчас мировой спрос по разным оценкам упал на 15-25 миллионов баррелей при том, что добыча нефти не упала. И текущая разница в добыче и потреблении нефти увеличивает складские запасы нефти и нефтепродуктов по всему миру на эти 15-25 миллионов баррелей ежесуточно. К примеру, наибольшее снижение спроса зафиксировано в потреблении керосина в авиации. И при таком положении дел, если взять за ориентир среднюю величину по избытку нефти в размере 20 миллионов баррелей в сутки, то за 50 дней мир накопит 1 млрд баррелей избыточных запасов”, - отмечает Федоров.

Также, по его словам, очевидно, что ОПЕК+ не сможет сократить добычу нефти уже с завтрашнего дня. Им нужно время на то, чтобы договориться, и время на фактическое исполнение договоренностей. И если в самом оптимистическом варианте с мая они все же сократят добычу, то мир за это время успеет накопить просто огромные избыточные запасы.

“В общем, все это может привести к росту запасов нефти на 1,5 млрд баррелей, прежде чем они сократят добычу. Причем, даже после сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в мае, в мире все еще сохранится избыток предложения в размере 5-15 млн баррелей в сутки при сохранении карантина”, - констатирует эксперт.

То есть даже если мировая экономика к лету полностью выйдет из карантина, на рынок нефти будут давить накопившиеся к тому моменту излишние запасы нефти в объеме 1-1,5 млрд баррелей.

Вместе с тем, издание Rystad Energy отмечает, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании снова поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо. Водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.

"Но к тому моменту нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти", - отмечает CNN. А дефицит уже будет означать скачок цен вверх.