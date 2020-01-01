Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете

Если инфицированный человек чихает в супермаркете, то на ослабевание облака вирусных частиц в воздухе уходит несколько минут.

Ученые из Финляндии, используя суперкомпьютер, смоделировали, как коронавирус распространяется в помещении и как долго он может находиться в воздухе. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

Исследование проводилось Университетом Аалто, Хельсинкским университетом, Метеорологическим институтом и Центром технических исследований Финляндии VTT.

Ученые смоделировали ситуацию, при которой человек чихает в обычном продуктовом магазине в проходе между стеллажами с товарами в условиях работы типичной для таких супермаркетов вентиляционной системы.

"Ученые в каждой из организаций пришли к одному и тому же выводу: облако частиц распространяется дальше непосредственного местонахождения кашляющего. Одновременно оно разряжается, но на его распространение и ослабевание уходит до нескольких минут", - заявили в Университете Аалто.

"Если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к этому месту подойдет здоровый человек, мельчайшие частицы, переносящие вирус, могут попасть в его дыхательную систему", - сказал один из авторов исследования Вилле Вуоринен.

Ученые подчеркнули, что размер мельчайших частиц, выделяющихся в воздух при сухом кашле, одном из симптомов коронавируса, составляет менее 15 мкм, поэтому в период пандемии по возможности нужно избегать закрытых пространств с большим скоплением людей, резюмировали исследователи.

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Также сообщалось, что ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано. Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.

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