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В Африке ввели карантин из-за коронавируса

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Всего на континенте 10 тысяч зараженных.
В Африке борются с коронавирусом
В Африке борются с коронавирусом
EPA/UPG

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, на всем континенте Африка насчитывается по меньшей мере 10 тысяч зараженных коронавирусом. И ежедневно эта цифра растет на четыре с половиной процента. Всего в Африке от COVID-19 скончались чуть меньше 500 человек.

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Многие страны в Африке вводят карантин. Так, совет безопасности Кот д'Ивуар ввел обязательное ношение масок при выходе из жилища. Причем индивидуальные средства защиты будут распределяться бесплатно.

Швейные фабрики и компании, работающие в сфере текстиля, сейчас выполняют заказы, функционируя практически круглосуточно.

По первым оценкам, эта мера будет обходится казне страны приблизительно в 15 с половиной миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе.

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Теги: коронавирус, Африка
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