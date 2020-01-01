Коронавирус изобретен в лаборатории Уханя – Fox News

Вирус COVID-19 был изобретен человечеством и не имеет природного происхождения.

Коронавирус COVID-19 является изобретением китайских вирусологов. Он был создан в лаборатории Уханя, а ее работник стал “нулевым пациентом“. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

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Источники телеканала сообщают, что Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Также сообщается, что коронавирус изначально не создавался как биологическое оружие. Он был создан как часть программы, которая была призвана доказать США, что Китай не отстает от Соединенных штатов в борьбе с различными вирусами.

Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал. Также источники журналистов добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать “самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен“.

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Журналисты сообщают, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории, где и произошла утечка опасного вируса.

Отметим, что Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные штаты знали о лабораторном происхождении коронавируса.

Мы знаем, что этот вирус возник в Ухане, Китай. Мы знаем, что Уханский институт вирусологии находится всего в нескольких километрах рынка. Нам еще многое предстоит узнать. Вы должны знать, что правительство Соединенных Штатов усердно работает над этим,- заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 137 тыс. В мире заболели коронавирусом более двух млн человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, Италии и Испании.

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