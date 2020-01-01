В Беларуси государство берет под контроль цены на продукты

Государство возьмет под контроль и регулирование цены на ряд социальных продуктов и товаров.

В Беларуси государство на 90 дней взяло под контроль цены на 26 социально-значимых товаров, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты, о чем сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Для перечисленных товаров государство введет предельный уровень рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей.

В список попали свежая рыба (семейство карповых), мясо, сливочное, рапсовое и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, вареные колбасы и сосиски, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, фасованная вода, туалетное мыло, спички, женские прокладки, подгузники, туалетная бумага.

Министерство также определило предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Цены на социально значимые товары устанавливаются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше введенных ограничений, говорится в постановлении.

Отметим, что цены на ряд социальных товаров запланировали регулировать и в Украине, о чем сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко..

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости ослабить карантинные ограничения и начинать учебный процесс в школах уже со следующей недели.

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