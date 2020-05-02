СМИ КНДР показали первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Кадры Председателя Госсовета КНДР появились в официальных северокорейских СМИ. Он перерезает ленту на открытии завода и улыбается.

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал в субботу, 2 мая, фото северокорейского лидера Ким Чен Ына, снятые во время первого за последние 20 дней его появления на публике.

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Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая.

На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату - первое мая 2020 года.

Выглядел политик при этом вполне здоровым и веселым.