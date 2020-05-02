Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ КНДР показали первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Комментариев: 5
Кадры Председателя Госсовета КНДР появились в официальных северокорейских СМИ. Он перерезает ленту на открытии завода и улыбается.
Первые фото Ким Чен Ына за 20 дней
Первые фото Ким Чен Ына за 20 дней
Twitter\@martyn_williams

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал в субботу, 2 мая, фото северокорейского лидера Ким Чен Ына, снятые во время первого за последние 20 дней его появления на публике. 

Читай также: Трамп сделает заявление о Ким Чен Ыне “в надлежащее время“

Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая. 

На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату  - первое мая 2020 года. 

Выглядел политик при этом вполне здоровым и веселым.  

ЦТАК

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, фотография, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
chytan    02.05.2020, 11:03
Оценка:  +2
chytan
Двойничек !
ВыВсеВрети    02.05.2020, 11:52
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
100500%
Kostos    02.05.2020, 07:52
Оценка:  +5
Kostos
А настоящий??
Духовный_скреп    02.05.2020, 07:43
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Пут Ын тоже,бывает,пропадает.Или ботокс вкалывают,или в бункере прячется.Это нормальное явление для диктаторов.
Бим_Бом    02.05.2020, 05:56
Оценка:  +6
Бим_Бом
Хомяк воскрес!)))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь