СМИ КНДР показали первые фото Ким Чен Ына после отсутствия
Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал в субботу, 2 мая, фото северокорейского лидера Ким Чен Ына, снятые во время первого за последние 20 дней его появления на публике.
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Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая.
На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату - первое мая 2020 года.
Выглядел политик при этом вполне здоровым и веселым.
Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции.
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