Ученые назвали причину высокой летальности от COVID

Главной опасностью коронавируса в организме человека является бесконтрольная активация иммунных клеток в очаге воспаления.

Ученые установили, что коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунитета на проникшую в организм инфекцию, говорится в исследовании в журнале Frontiers in Public Health.

По предположению китайских специалистов, во время заболевания один из белков проникает в клетки альвеолярного эпителия, вызывая цитокиновый шторм — бесконтрольную активацию иммунных клеток в очаге воспаления.

В тяжелых случаях такая реакция может привести к поражению легких и септическому шоку, вызывающему повреждение органов.

В качестве примера авторы публикации сослались на статистику, согласно которой у 67,3 процента тяжелых пациентов с COVID-19 развивается острый респираторный дистресс-синдром, почти 29 процентов отмечают острое повреждение почек или печени, а у 23,1 процента — поражение сердца.

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