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Ученые назвали причину высокой летальности от COVID

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Главной опасностью коронавируса в организме человека является бесконтрольная активация иммунных клеток в очаге воспаления.
Опасной является ненормальная реакция иммунитета на инфекцию
Опасной является ненормальная реакция иммунитета на инфекцию
 
Ученые установили, что коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунитета на проникшую в организм инфекцию, говорится в исследовании в журнале Frontiers in Public Health.
 
По предположению китайских специалистов, во время заболевания один из белков проникает в клетки альвеолярного эпителия, вызывая цитокиновый шторм — бесконтрольную активацию иммунных клеток в очаге воспаления.
 
В тяжелых случаях такая реакция может привести к поражению легких и септическому шоку, вызывающему повреждение органов.
 
В качестве примера авторы публикации сослались на статистику, согласно которой у 67,3 процента тяжелых пациентов с COVID-19 развивается острый респираторный дистресс-синдром, почти 29 процентов отмечают острое повреждение почек или печени, а у 23,1 процента — поражение сердца.
 
Как сообщалось, итальянские ученые из Гарвадского университета подсчитали реальную смертность от коронавируса.
 
Напомним, ученые установили, почему пожилые люди чаще болеют и умирают от коронавируса.

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Теги: ученые, исследование, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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