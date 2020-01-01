В мире растет число жертв коронавируса

По уровню смертности продолжают лидировать Италия, Испания, Великобритания а также Франция.

Более половины заболевших коронавирусом во всем мире уже излечились. Getty Images

Смертность от коронавируса на 1 млн населения в мире по данным Worldometer на субботу, 30 мая, повысилась до 47,1 против 46,5 в пятницу, 29 мая.

За минувшие сутки от COVID-19 в США умерли 316 чел, Испании - 580, Великобритании - 562, Италии - 550, Бразилии - 132, Франции - 440, Германии - 103, Турции - 53, Иране - 92, Индии - 4, Перу - 128.

Во всем мире скончались 4 679 человек, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Общее число умерших по состоянию на 08:00 субботы, 30 мая, достигло 365 011 человек.

Число инфицированных за сутки возросло на 116 116 чел, до 5 930 035 чел, при этом излечились более 2,5 млн чел.

Наибольший прирост получен в США, до 1 747 087 чел, при этом 102 836 скончались, в Бразилии - до 465 166, из них 27 878 с летальным исходом, в Великобритании – до 272 607, из них 38 243 умерших.

В Испании число заболевших достигло 238 564, умерли 27 121, в Италии - 232 248 (33 229), Франции - 186 923 (28 717), Германии - 182 922 (8 504), Индии - 173 491 (4 980), Турции - 162 120 (4 489), Иране - 146 668 (7 667), Перу - 148 285 (4 230).

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