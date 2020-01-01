Первая в Европе страна официально заявила о победе над COVID-19

В Черногории уже 28 дней не фиксируют новых случаев коронавируса, а все заболевшие ранее вылечились.

Черногория во вторник, 2 июня, официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Национальный координационный комитет Черногории заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, а все, кто был госпитализирован – выздоровели, передает Радио Свобода.

Несмотря на то, что президент страны еще в конце мая заявил, что Черногория стала первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

Власти Черногории разрешили деятельность театров и кино, а также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, еще в конце апреля сообщалось, что в Черногории уже три дня не фиксируют новых случаев заражения.

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