Появилось видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Опубликовано видео момента ДТП с участием актера Михаила Ефремова у здания МИД России. Видео с камер наблюдения опубликовал Телеграм-канал Baza.
На записи видно, как автомобиль на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в другую машину.
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Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и выехав на полосу встречного движения столкнулся с небольшим фургоном Лада.
Водителя фургона с тяжёлыми травмами увезли в больницу, где он в последствии скончался.
Дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.
Жена погибшего водителя находится в тяжелом эмоциональном состоянии.
Также опубликовано видео с самим Ефремовым на месте ДТП и рассказы очевидцев.
Внимание, на видео содержится ненормативная лексика!