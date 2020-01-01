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Появилось видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым

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Актер Михаил Ефремов в Москве совершил лобовое столкновение с фургоном на встречной полосе движения.
Момент ДТП в Москве с актером Ефремовым
Момент ДТП в Москве с актером Ефремовым
кадр из видео

Опубликовано видео момента ДТП с участием актера Михаила Ефремова у здания МИД России. Видео с камер наблюдения опубликовал Телеграм-канал Baza.

На записи видно, как автомобиль на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в другую машину.

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Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и выехав на полосу встречного движения столкнулся с небольшим фургоном Лада.

Водителя фургона с тяжёлыми травмами увезли в больницу, где он в последствии скончался.

Дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

Жена погибшего водителя находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Также опубликовано видео с самим Ефремовым на месте ДТП и рассказы очевидцев.

Внимание, на видео содержится ненормативная лексика!


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Теги: Москва, ДТП, видео, авария, актер, Михаил Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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