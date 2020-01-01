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В Беларуси силовики устроили флешмоб против Лукашенко - соцсети

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В соцсетях опубликованы фотографии с надписями против президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Минске после очередного задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН. Об этом сообщает Телеграм-канал NEXTA Live."Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей", - говорится в сообщении.

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В соцсетях распространяются фотографии, как сотрудники силовых структур Беларуси показывают надписи: "Я - 97%, я с народом", "Саша 3% - не мой выбор", "Я давал присягу народу", и т.д.

Телеграм-канал утверждает, что ОАЦ, КГБ, ОМОН, СК, прокуратура, милиция, группы быстрого реагирования Беларуси присоединяются к этому флешмобу.

Также опубликовано видео, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что решить проблемы людей может только он и действующая власть.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, видео, фото, флешмоб, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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