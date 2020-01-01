Лукашенко решил, что ему нельзя покидать Беларусь

Проблемы с водой в Минске возникли во время отъезда белорусского президента в Москву для участия в параде Победы.

Лукашенко уверен, что в Беларуси нет диктатуры - есть ответственность

Чиновники, допустившие ухудшение качества питьевой воды в Минске, сами будут пить эту воду. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала Беларусь 1, комментируя инцидент.

"Я к чему это говорю? Диктатура - это плохо. А когда за ночь решили проблему тяжелейшую, диктатура - хорошо. Причем тут диктатура, должна быть ответственность!" сказал он.

Лукашенко отметил, что проблемы с водой в Минске возникли во время его отъезда в Москву для участия в параде Победы.

"Прилетел, а уже к обеду слышу: с водой что-то в Минске не так. Думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить. Спички прятать уже надо от них, чтоб не сожгли страну", — сказал Лукашенко.

Лукашенко 24 июня находился с визитом в Москве. В этот день жители Фрунзенского и Московского района Минска столкнулись с ухудшением качества воды, ее пришлось подвозить в цистернах. Предполагается, что во время ремонта труб в них застоялась вода, которая не была вовремя откачана и попала в квартиры.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что очень уважает женщин , но считает, что они не способны возглавить страну из-за огромной нагрузки, которая ложится на руководителя государства.

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