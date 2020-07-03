Путин назвал итоги референдума в РФ "волей народа"

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Такова «воля народа».

Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, так как они были приняты “по воле народа“, информирует пресс-служба Кремля. Поправки вступят в силу 4 июля, после того, как их обнародуют в государственных СМИ.

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По словам Путина, так как поправки в Конституцию РФ затрагивают каждого, то окончательное решение по этому вопросу было только у российских граждан. Он обратил внимание на то, что во время референдума была высокая явка. Кроме того, он обратил внимание, что почти 78% участников референдума высказались за конституционные поправки. Против проголосовало только 21,27% избирателей.

Таким образом, Путин считает, что граждане РФ в большинстве поддержали поправки в Конституцию. Такова «воля народа».

Интересно, что против поправок в Конституцию больше всего было отдано голосов в Ненецком автономном округе. Жители этого региона таким образом выразили свое отношению к тому, что скоро им придется объединиться с Архангельской областью.

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Чем для Украины могут обернуться поправки в Конституцию РФ? Видимо, Владимир Путин готовится пойти еще раз на президентские выборы. Дело в том, что новая норма не учитывает число сроков, которые занимали президенты (или занимает).