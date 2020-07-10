Каждый 10-й украинец, просящий убежище в ЕС, получает согласие

В то же время ЕС значительно увеличил количество отказов во въезде для граждан Украины.

В 2019 году количество отказов во въезде гражданам Украины на территорию Шенгенской зоны выросло на 25% - с 53 185 до 66 390 в сравнении с 2018 годом. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на третий отчет Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

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В документе также отмечается, что количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне, увеличилось на 11% (с 37 410 до 41 705).

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.

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Уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% в 2019 году (по сравнению с 17,3% в 2018 году).

В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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Что касается сотрудничества по вопросам реадмиссии (согласие на прием депортируемых лиц), то наблюдается снижение показателя возврата, отмечается в отчете. Коэффициент возврата снизился до 73% в 2019 году (по сравнению с 85% в 2018 году), при этом фактически вернулись 27 200 украинских граждан.

Еврокомиссия определила, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

Напомним, с 1 июля ЕС открыл границы для 14 государств мира, но не для Украины. По критериям Евросоюза Украина остается неблагонадежной в плане эпидемической ситуации.