В Беларуси милиция задержала более 100 человек

По данным правозащитников, среди задержанных есть журналисты. В частности, сообщается о задержании оператора вещательной корпорации Би-би-си Энди Смайта.

В Беларуси в ходе несанкционированных властью акций протеста, начавшихся после отказа Центризбиркома регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты, начались задержания и столкновения с милицией. Об этом пишет TUT.by.

Портал сообщает, что сотрудники ОМОН начали избивать безоружных людей дубинками, которые вышли на акцию протеста.

Уточняется, что основные потасовки с представителями правоохранительных органов произошли в районе площади Победы и станции метро Немига.

По данным издания, в Минске уже задержано более 100 человек, при этом портал ссылается на правозащитников. По состоянию на 00.09 по местному времени, правозащитный центр Весна опубликовал список из 126 задержанных. Среди них были также журналисты Еврорадио, Радио Свобода и других СМИ. Некоторых из них отпустили, следует из информации центра.

Помимо этого, по информации издания, задержания проходят в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах.



Пользователи соцсетей выкладывают в Twitter видео с места протестов.

Ого



В Минске ОМОН начал жёсткую драку с протестующими.



Люди толпой защищаются и отбиваются от бандитов в чёрном. #минск pic.twitter.com/e7iAf3BnGT — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020

Ранее сообщалось, что в Минске и других белорусских городах вечером во вторник, 14 июля, прошли стихийные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны.

В ЕС осудили ЦИК Беларуси за отказ регистрировать оппозиционера на выборах. Главный дипломат ЕС считает, что белорусская власть не смогла обеспечить содержательные и конкурентные политические соревнования.

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