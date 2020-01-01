Протесты в Берлине: число пострадавших полицейских выросло до 45

Стычки с представителями сил безопасности начались после того, как полиция силой вывела со сцены организаторов акции.

Акция против ограничительных мер в Берлине стала самой крупной, собрав 20 тыс. человек DPA

Полиция Берлина задержала 133 участников акций протеста против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил столичный комиссариат полиции.

По его данным, в ходе стычек с манифестантами пострадали по меньшей мере 45 полицейских. Всего к охране порядка во время акций протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников немецкой полиции, включая спецназ.

Стычки с представителями сил безопасности начались после того, как полиция силой вывела со сцены организаторов акции.

Полицейские сослались на то, что на митинге не соблюдались правила: активисты в большинстве не соблюдали дистанцию в полтора метра и не носили защитные маски. По данным СМИ, из всех протестов в Германии акция против ограничительных мер в Берлине стала самой крупной, собрав 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 18 полицейских, пострадавших в ходе стычек с манифестантами в Берлине.

Напомним, в столице Германии 1 августа прошли массовые протесты из-за карантинных ограничений. По оценкам полиции, в них участвовало 11 тыс. человек. Изначально ситуация была спокойной.

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