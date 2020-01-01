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В Турции стремительно растет число больных COVID

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Министр здравоохранения отметил, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха".
За сутки было выявлено 1083 случая инфицирования
За сутки было выявлено 1083 случая инфицирования
 
В Турции наблюдается резкий рост числа COVID в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на курортах. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
 
 
Так, за сутки в Турции обнаружили 1083 случая инфицирования коронавирусом.
 
"Впервые за последнее время разница (в числе случаев заражения коронавирусом - ред.) в двухдневной статистике настолько явно проявилась. Мы должны предотвратить тяжелые последствия этих контактов во время праздников и отдыха. Это наша ответственность принимать меры сообща", - отметил Коджа.
 
Ранее министр сообщал, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама". По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.
 
Как сообщалось, в курортную Анталию в Турции за две недели прибыли 30 тысяч украинцев
 
 
 

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Теги: Турция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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