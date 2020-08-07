Хуже COVID-19: Билл Гейтс предупредил о надвигающейся катастрофе

Смертность от изменения климата уже в ближайшие десятилетия превзойдет нынешнюю смертность от коронавируса и вызовет последствия значительно хуже пандемии COVID-19.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в ближайшие десятилетия планету ждет крупный кризис, который окажется значительно хуже пандемии коронавируса. В своем блоге GatesNotes он написал, что планета столкнется с катастрофическими бедами, вызванными изменением климата.

"Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите страдания на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, - это то, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире", - заявил американский миллиардер.

По словам Гейтса, в ближайшие десятилетия смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, как сейчас от коронавируса - 14 человек на 100 000 населения. А к 2 100 году этот показатель будет в пять раз больше.

Чтобы избежать таких последствий, по мнению Гейтса, нужно направить на борьбу с изменением климата силы науки в самых разных отраслях. Принимаемые решения должны работать и в бедных странах. А начинать эту борьбу надо прямо сейчас, извлекая уроки из пандемии коронавируса - то есть действовать так же сплоченно и с таким же напряжением, как страны делают это в противостоянии с пандемией.

Миллиардер отметил, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня, так как на создание и внедрение разработок в области чистой энергии уйдут десятилетия.

Напомним, в прошлом месяце в Арктике зафиксирован абсолютный минимум количества льда.

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