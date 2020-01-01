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Силовики перекрыли центр Минска

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Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.
Сотрудники ОМОНа на улицах белорусской столицы
Сотрудники ОМОНа на улицах белорусской столицы
politring.com
 
Белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил портал TUT.by.
 
По его данным, поезда минского метро не останавливаются на центральных станциях. Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции. 
 
Общий сбор протестующих намечен на 22:00. Ранее оппозиция через соцсети призывала в случае поражения кандидата Светланы Тихановской выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов. 
 
Напомним, с утра блокпосты ГАИ, милиции и военных были установлены на въездах Минск на всех трассах.
 
Как сообщалось, по первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7%.

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Теги: Выборы, Беларусь, протесты, Минск, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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