Силовики перекрыли центр Минска

Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.

Белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил портал TUT.by.

По его данным, поезда минского метро не останавливаются на центральных станциях. Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.

Общий сбор протестующих намечен на 22:00. Ранее оппозиция через соцсети призывала в случае поражения кандидата Светланы Тихановской выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов.

Напомним, с утра блокпосты ГАИ, милиции и военных были установлены на въездах Минск на всех трассах.

Как сообщалось, по первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7%.

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