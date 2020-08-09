Лукашенко о перенесенном коронавирусе: Как ежик в тумане

Президент Беларуси также рассказал, что коронавирус ему "подкинули".

Во время голосования на участке в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В том числе он заявил, что проводится расследование по поводу того, где он мог заразиться коронавирусом, сообщает TUT.by.

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“Я человек крепкий, я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, — ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь — нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах, но хвостом, как говорит, наш Караник министр (министр здравоохранения Владимир Караник. — Прим. TUT.BY), хвостом все-таки меня эта пандемия ударила. Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Не советую вам переносить эту болезнь“, - рассказал Лукашенко.

Лукашенко высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули". Также он посоветовал беречь себя людям, которые старше его.

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“Мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему об этом рассказывал и ему дал совет: “Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились — но такая противная, что дальше некуда“. И здоровый вроде и нездоровый человек, в общем такое взвешенное состояние. Это меня касается, потому что были большие нагрузки и мне надо было кровь из носу четвертого числа (речь про 4 августа, когда Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. — Прим. TUT.BY) стоять на трибуне, поэтому меня форсированным образом подлечивали. А для обычных людей, если спешить некуда, эта болезнь излечима. Но выводы надо сделать: питание, здоровый образ жизни и ни в коем случае не сидеть дома, больше на воздухе шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Это я вам искреннее говорю. Пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен, поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать“, - добавил президент Беларуси.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Беларуси идут выборы президента страны. Всего зарегистрированы пятеро кандидатов. Но основная борьба развернулась между действующим президентом и единственным допущенным к выборам оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской.