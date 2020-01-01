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ЦИК Беларуси озвучила итоговую явку

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Самые высокие показатели явки на избирательные участки зафиксированы в Брестской и Могилевской областях.
ЦИК Белоруссии объявил итоговую явку на президентских выборах
ЦИК Белоруссии объявил итоговую явку на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что явка избирателей на выборах главы государства на момент закрытия участков составила 84,05%. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщил телеканал Беларусь 1, со ссылкой на данные ЦИК. 

Так, согласно данным комиссии, самые высокие показатели зафиксированы в Брестской (91,97%) и Могилевской (90,44%) областях. В Гомельской области на президентских выборах проголосовали 89,81% жителей, в Гродненской - 88,81%, а в Витебской - 82,73%.

При этом отмечается, что явка в столице составила 66,1%, при этом по Минской области она достигла 84,53%.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 81,35% голосов, Светлана Тихановская - 8%, третье место занял "кандидат против всех".

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства. Соперница Лукашенко готова их обжаловать.

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, ЦИК, Минск
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Источник: korrespondent.net

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