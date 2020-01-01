В Беларуси задержаны более 200 человек, десятки пострадали - правозащитники

Белорусские силовики отрицают информацию о гибели протестующего под колесами милицейского грузовика.

В ходе протестов в Беларуси были задержаны 213 человек, сообщает правозащитная организация "Весна" в понедельник, 10 августа.

Больше всего задержаны в Минске - 110 человек. При этом более 40 человек были задержаны на избирательных участках или вблизи них. Еще 70 задержали во время протестных акций.

Более 15 наблюдателей, а также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.

По данным организации, в ходе протестов погиб мужчина, десятки пострадавших госпитализированы.

"Один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 по 10 августа в Минске, погиб. Молодой мужчина получил травму мозга несовместимую с жизнью в результате столкновения со специальным оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще десятки пострадавших находятся в минских больницах.

"Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска", - добавили в сообщении.

Десятки пострадавших в ходе беспорядков находятся в минских больницах, сообщил в понедельник правозащитный центр "Весна".

В свою очередь в МВД Беларуси отрицают гибель протестующего. Массовые протесты прокомментировал президент Александр Лукашенко. Он заявил, что что поддержание правопорядка в стране - его конституционная обязанность.

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