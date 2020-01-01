На протестах в Беларуси избили украинского журналиста

Журналиста Мстислава Чернова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом.

В Беларуси на протестах пострадал украинский журналист Мстислав Чернов, его избили силовики. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook 10 августа.

"Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа. И, по меньшей мере, 15 журналистов, по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, задержали правоохранители в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержания произошли в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно", - написал Томиленко.

Позже коллеги Чернова рассказали, что согласно последней информации, он находится в норме.

"Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание Independent сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в машине милиции", - говорится в сообщении.

Национальный союз журналистов Украины выразил солидарность пострадавшему журналисту и его коллегами из Беларуси, которые, "несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации".

"Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность. Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, которые находятся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ)", - подчеркивается в сообщении.

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