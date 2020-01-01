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На протестах в Беларуси избили украинского журналиста

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Журналиста Мстислава Чернова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом.
Журналиста якобы избивали силовики ОМОН
Журналиста якобы избивали силовики ОМОН
Сергей Томиленко Facebook
 
В Беларуси на протестах пострадал украинский журналист Мстислав Чернов, его избили силовики. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook 10 августа.
 
"Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа. И, по меньшей мере, 15 журналистов, по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, задержали правоохранители в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержания произошли в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно", - написал Томиленко.
 
Позже коллеги Чернова рассказали, что согласно последней информации, он находится в норме.
 
"Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание Independent сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в машине милиции", - говорится в  сообщении.
 
Национальный союз журналистов Украины выразил солидарность пострадавшему журналисту и его коллегами из Беларуси, которые, "несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации".
 
"Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность. Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, которые находятся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ)", - подчеркивается в сообщении.
 
 
Еще сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после состоявшихся накануне выборов.

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Теги: Беларусь, протест, журналист, избиение
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Источник: korrespondent.net

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