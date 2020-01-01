Турция направила военные корабли для защиты исследовательского судна

Сопровождение и защиту исследовательского судна Oruc Reis будут осуществлять пять военных кораблей.

Пять военных кораблей ВМС Турции направили охранять судно сейсмогеологической разведки Oruc Reis, которое вышло в восточное Средиземноморье для поиска и разведки залежей углеводородов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Сопровождение и защиту исследовательского судна Oruc Reis в рамках его деятельности в районе юрисдикции Турции в Черном море осуществляют ВМС Турции", - сообщило министерство.

ВМС Турции также выразили решимость защищать права и интересы Турции в регионе в соответствии с нормами международного права.

Турецкое судно Oruc Reis, предназначенное для сейсмогеологических разведки, вышло в район Кипра с целью поиска месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье. Греция выразила недовольство такими действиями, на что Турция заявила о готовности решительно реагировать на ситуацию в восточном Средиземноморье. Президент Реджеп Эрдоган предложил странам Средиземноморья найти приемлемую для всех "формулу" решения споров.

Как сообщалось, Турция решила бурить шельф в Средиземном море вопреки протестам Греции. В июле президент Реджеп Эрдоган предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.

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