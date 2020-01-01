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Турция направила военные корабли для защиты исследовательского судна

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Сопровождение и защиту исследовательского судна Oruc Reis будут осуществлять пять военных кораблей.
Направлено пять кораблей
Направлено пять кораблей
Министерство нацобороны Турции
 
Пять военных кораблей ВМС Турции направили охранять судно сейсмогеологической разведки Oruc Reis, которое вышло в восточное Средиземноморье для поиска и разведки залежей углеводородов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
 
"Сопровождение и защиту исследовательского судна Oruc Reis в рамках его деятельности в районе юрисдикции Турции в Черном море осуществляют ВМС Турции", - сообщило министерство.
 
ВМС Турции также выразили решимость защищать права и интересы Турции в регионе в соответствии с нормами международного права.
 
 
Турецкое судно Oruc Reis, предназначенное для сейсмогеологических разведки, вышло в район Кипра с целью поиска месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье. Греция выразила недовольство такими действиями, на что Турция заявила о готовности решительно реагировать на ситуацию в восточном Средиземноморье. Президент Реджеп Эрдоган предложил странам Средиземноморья найти приемлемую для всех "формулу" решения споров.
 
Как сообщалось, Турция решила бурить шельф в Средиземном море вопреки протестам Греции.
 
В июле президент Реджеп Эрдоган предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.

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Теги: Турция, судно, ВМС, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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