Соцсети: В Беларуси снова задерживают активистов

Обстановка в Минске остается напряженной, градус противостояния оппозиции и власти усилился в ходе вечерних акций.

Сотрудники сил безопасности в Минске приступили к задержаниям участников акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом вечером во вторник, 11 августа, сообщил телеграм-канал оппозиционного издания TUT.by.

На одной из улиц Минска силовики повалили на землю молодого парня, который кричит, что ему всего 15 лет.

Также журналисты засняли на видео задержание водителя в Минске между улицей Тивали и Ледовым дворцом. Полицейские стреляли по машине активиста, разбив стекла. Водителя вытащили из машины, ударив дубинкой.

Еще одно задержание попало на видео возле старого Червенского рынка. Здесь силовики схватили девушку из числа протестующих.

Кроме того, на камеру попало избиение силовиками журналиста, ведущего съемку с места событий.

Во время вчерашних протестов рядом с метро Пушкинская мужчина вышел навстречу силовикам, зашатался и упал, силовики побежали к нему.

Как сообщалось, в Беларуси снова собираются на протесты. В соцсетях снова объявили о начала акций против итогов президентских выборов. Силовиков уже стянули в центр Минска.

Ранее депутаты Верховной Рады призвали власти Беларуси быть сдержанными в реакциях на протесты оппозиции против результатов президентских выборов.

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