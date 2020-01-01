Телеграм и живые сцепки. Как протестуют белорусы

Протесты в Беларуси длятся третий день и принесли уже не мало особенностей, без единого центра и лидера белорусам удается координироваться и оказывать сопротивление силовикам.

Александр Лукашенко не перестает пугать белорусов Майданом. Называют события в Белоруссии Майданом и в зарубежной прессе. Но на самом деле с украинскими протестами выступления белорусов мало похожи.

Корреспондент.net разбирался в особенностях протеста по-белорусски.

Онлайн-координация

Призывы выходить на улицы распространяют в Беларуси в основном через Телеграм-каналы. Там же распространяется детальная инструкция с советами о том, как подготовиться к участию в протесте: кому оставить свои контакты, как одеться и что взять с собой, как вести себя при столкновении с ОМОНом, использовании слезоточивого газа, задержании, а также как максимально эффективно помочь демонстрантам.

Также белорусы создали обновляемую карту, где можно отслеживать действия силовиков. Люди сообщали о местах задержаний, перекрытом движении, точках столкновения с милицией, о местах засад силовиков и концентрации спецтехники. Все это оперативно отображалось на карте.

В протестах белорусы делают ставку на мобильность: ходят по городу мелкими группами, для того, чтобы легче было бежать от ОМОНа, и не сосредотачиваются в каком-то одном месте.

Взаимопомощь

Протестующие стараются выстраиваться в так называемые “сцепки”, чтобы избежать задержаний и противостоять правоохранителям.

EPA

Также водителей просят открывать машины для протестующих, бегущих от ОМОНа. Для этой же цели оставляют открытыми двери подъездов, чтобы участники митингов могли укрыться в них.

В ночь с 10 на 11 августа в белорусских городах появились первые баррикады. Начали использовать протестующие и коктейли Молотова, жечь шины.

EPA

Забастовка

В Телеграм-каналах был распространен призыв к белорусам объявить общенациональную забастовку. Учитывая тот факт, что множество предприятий остаются в государственной собственности, такие действия могут быть эффективными.