В Беларуси ввели запрет на пиротехнику

На фоне продолжающихся протестов власти запретили как оптовую, так и розничную торговлю пиротехникой в стране.

Власти Беларуси запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Об этом утром в среду, 12 августа, сообщило госагентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Отмечается, что соответствующее постановление было издано накануне и вступило в силу сегодня, 12 августа.

"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - идет речь в документе.

Как известно, пиротехнику в последнее время использовали участники протестов в Беларуси при столкновении с силовиками.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси вновь прошли протесты. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

Также сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

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