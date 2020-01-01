В Беларуси ввели запрет на пиротехнику
Власти Беларуси запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Об этом утром в среду, 12 августа, сообщило госагентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Отмечается, что соответствующее постановление было издано накануне и вступило в силу сегодня, 12 августа.
"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - идет речь в документе.
Как известно, пиротехнику в последнее время использовали участники протестов в Беларуси при столкновении с силовиками.
Напомним, минувшей ночью в Беларуси вновь прошли протесты. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.
Также сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.
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