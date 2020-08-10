За неделю в Беларуси задержали 55 журналистов, 41 из них за последние два дня протестов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в среду, 12 августа.

Как отмечается, задержания активизировались с началом досрочного голосования на віборах президента 4 августа.

В частности, 7 августа в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (Украина) и Юрия Баранюка (Россия), "их депортировали из Беларуси, запретив въезд в страну на 10 лет".

В воскресенье были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, позже их отпустили, пострадал и фотограф агентства Associated Press Мстислав Чернов, который попал в больницу.

В тот же день была задержана съемочная группа телеканала "Дождь", которую затем выдворили из страны. Польский журналист Витольд Добровольски был задержан в понедельник.

Отметим, в дни протестов в Беларуси не работал мобильный интернет. Несмотря на это в сети публиковали видео избиений работников СМИ. У журналистов также отбирали флешки фотокамер, разбивали аппаратуру.

Момент ранения журналистки «Нашей Нiвы» Натальи Лубневской. Девушку ранили в ногу во время разгона протестов в Минске на улице Кальварийской.



По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля. Ее увезли в больницу скорой медицинской помощи. pic.twitter.com/gbrmQS2erF — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Всего за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства.