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За неделю в Беларуси задержали 55 журналистов

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Задержания журналистов в Беларуси начались еще до объявления результатов выборов и массовых протестов.
Журналистку Наша Нива Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей
Журналистку Наша Нива Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей
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За неделю в Беларуси задержали 55 журналистов, 41 из них за последние два дня протестов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в среду, 12 августа.

Как отмечается, задержания активизировались с началом досрочного голосования на віборах президента 4 августа.

В частности, 7 августа в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (Украина) и Юрия Баранюка (Россия), "их депортировали из Беларуси, запретив въезд в страну на 10 лет".

В воскресенье были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, позже их отпустили, пострадал и фотограф агентства Associated Press Мстислав Чернов, который попал в больницу.

В тот же день была задержана съемочная группа телеканала "Дождь", которую затем выдворили из страны. Польский журналист Витольд Добровольски был задержан в понедельник.

Отметим, в дни протестов в Беларуси не работал мобильный интернет. Несмотря на это в сети публиковали видео избиений работников СМИ. У журналистов также отбирали флешки фотокамер, разбивали аппаратуру.

Всего за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства.

 

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Теги: СМИ, Беларусь, протесты, Журналисты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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