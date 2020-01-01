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В Беларуси задержаны восемь журналистов, несмотря на запрет МВД

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Менее чем за десять дней в Беларуси задержали 64 работников СМИ. Некоторых уже отпустили и депортировали.
Акции протеста в Беларуси 13 августа
Акции протеста в Беларуси 13 августа

За сутки в Беларуси задержали девять журналистов, хотя глава МВД страны Юрий Караев приказал работников прессы не трогать.

Накануне в Белорусской ассоциации журналистов сообщали о 55 задержанных журналистах, а сегодня - о 64.

По данным ассоциации, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20, 11 августа - 12, 12 августа - восемь задержаний.

Среди задержанных представители белорусских СМИ, журналисты ряда других стран, в том числе России и Украины. Некоторые представители СМИ уже отпущены и депортированы из страны.

Также сообщалось, что несколько ведущих и журналистов написали заявления об увольнении из государственных белорусских СМИ

 

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Теги: СМИ, Беларусь, протесты, пресса, Журналисты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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