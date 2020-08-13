Российская вакцина от Covid. Что о ней известно

В России говорят, что создали вакцину от коронавируса, другие страны обращают внимание на отсутствие третьей фазы клинических испытаний российской вакцины.

В России заявили о создании вакцины от коронавируса. Президент Владимир Путин даже утверждает, что вакцину уже проверила на себе его дочь.

Данные о регистрации в России первой вакцины от коронавируса заинтересовали множество стран.

Корреспондент.net собрал информацию о российской вакцине.

Спутник V­

В разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко Владимир Путин заявил, что российская вакцина “работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки”.

Мурашко в ответ заявил о “государственной регистрации первой вакцины против новой коронавирусной инфекции”.

Путин даже рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку: “Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день — 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие”.

Вакцина создана в Институте Гамалеи и получила название Спутник V­ — это векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов. Вакцину применяют в два этапа с промежутком в три недели.

EPA Разработка вакцины в России

Не первая

В России вакцину называют “первой в мире официально зарегистрированной”. Однако, еще 29 июня китайская биотехнологическая компания CanSinoBio получила разрешение применять схожую вакцину на основе аденовируса среди военных. Мурашко на это ответил, что “по сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое”.

Регистрация будет действовать только до 1 января 2021 года. В России в первую очередь планируют вакцинировать врачей и учителей.

Разработка не до конца

Российская вакцина еще не прошло широкомасштабных клинических исследований так называемой 3 фазы, в которой обычно участвуют сотни и тысячи людей. Это исследование должно начаться в ближайшее время.

В мире уже есть несколько производителей, которые в деле испытания вакцин продвинулись значительно дальше: Moderna, Pfizer/BioNTech, Оксфордский университет / AstraZeneca, Sinopharm / Уханьский институт биопрепаратов, китайский Sinovac, не говоря уже о CanSinoBio, о котором говорилось выше. Все эти разработчики уже начали 3 фазу исследований, в то время как Институт Гамалеи к ней только приступает. Важное отличие России еще и в том, что большинство иностранных производителей опубликовали хотя бы какие-то результаты испытаний в научных журналах, в то время как о российской вакцине никаких подробностей в литературе до сих пор нет.

Пока Спутник V проверили только на двух группах здоровых добровольцев по 38 человек в каждой, и наблюдение за ними еще не закончено.

Реакция в мире

Главный инфекционист США Энтони Фаучи говоря о российской вакцине, заявил, что американцы также могли бы представить сразу несколько вариантов своего препарата уже на этой неделе, но пока полностью не уверены в их действенности и безопасности. Он заявил, что применение препарата, который еще полностью не прошел все необходимые испытания, может не только не возыметь должного эффекта, но и навредить большему числу людей.

Помощница президента США Келлиан Конуэй же заявила, что Спутник V отстает от американских разработок и прошел слишком мало испытаний. Она отметила, что в США есть шесть потенциальных вакцин на третьей стадии испытаний.

Скептичное отношение выразил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он считает, что главная проблема в российской вакцине — недостаток информации, поскольку действия российских властей в сфере разработки лекарства недостаточно прозрачны.

При этом, например, президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину, если только сербские специалисты подтвердят ее безопасность. Заинтересовались в покупке российской вакцины и в Бразилии.

В России скептицизм других стран в отношении Спутника V называют политикой. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире CNN заявил, что российский подход к разработке вакцины от коронавируса со временем докажет свою эффективность. “Если через шесть месяцев будет продемонстрировано, что препарат успешен, появится много вопросов о том, почему некоторые другие страны отчасти слепо отвергли его”, — сказал он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, объяснил зарубежную критику страхом конкуренции. По его словам, она безосновательна.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко также указал на недостаточную проверку российской вакцины: "Ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. РФ до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях”.

По словам Ляшко, третья фаза исследований, которой не хватает российской вакцине, должна показать, что препарат не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов.

Также он отметил, что гонки по созданию вакцины не должны сказываться на их безопасности и эффективности.