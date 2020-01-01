Основные акции протеста против итогов президентских выборов проходят в Минске, Бобруйске и Гродно.

Сторонники оппозиции снова собрались на площади Независимости в Минске tut.by

На протесты против итогов президентских выборов в Беларуси, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в среду, 19 августа, пришло меньше людей, чем днем ранее. Соответствующие фото и видео с протестных мероприятий опубликовали белорусские оппозиционные телеграм-каналы.

Мирные протестующие снова собрались в центре Гомеля. Сначала на площади, позже спустились на Советскую к цирку. Сейчас здесь примерно полторы сотни человек.

В Бобруйске митинг с бело-красно-белыми флагами проходит в формате "свободного микрофона". Жители города почтили минутой молчания погибших во время протестов.

Выступающие сообщили, что обращения с подписями горожан, которые собирались последние несколько дней, переданы в горисполком. Их поддержало более 1500 жителей города. Основные требования - отставка Лукашенко, привлечение к ответственности правоохранителей, избивавших горожан, освобождение всех задержанных активистов.

В Минске на площади Независимости активисты кричат: "Верим, можем, победим!" и начинают включать фонарики телефонов.

Cмотрите фотогалерею: Оппозиция в Беларуси продолжила протесты

В Гродно на площади Ленина, где собралось несколько тысяч активистов, появились милиционеры, которые говорят собравшимся, что мероприятие незаконно. Активисты скандируют "Позор, позор!" и не расходятся. Они просят гродненцев не уходить с площади.

При этом в телеграм-каналах оппозиция анонсировала масштабную акцию в центре Минска, назначенную на 23 августа на 14.00. Присоединиться к ней предлагают жителям других городов, обещая обеспечить подвоз в столицу.

Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.

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