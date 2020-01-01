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В Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС

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Энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора. Радиационный фон в районе станции в норме.
Энергоблок БелАЭС отключен от сети через несколько дней после запуска
Энергоблок БелАЭС отключен от сети через несколько дней после запуска
Міненерго Білорусі

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания системы защиты, сообщает в субботу, 16 января пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"В 19.02 (18.02 по Киеву - ред.) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что "система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока", где проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе станции в норме.

К слову, первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность всего несколько дней назад.

Напомним, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. А 11 октября на этом энергоблоке была успешно запущена цепная реакция.

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Теги: энергетика, Беларусь, АЭС, атомная станция, ядерная энергетика
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Источник: korrespondent.net

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