В Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС

Энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора. Радиационный фон в районе станции в норме.

Энергоблок БелАЭС отключен от сети через несколько дней после запуска Міненерго Білорусі

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания системы защиты, сообщает в субботу, 16 января пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"В 19.02 (18.02 по Киеву - ред.) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что "система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока", где проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе станции в норме.

К слову, первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность всего несколько дней назад.

Напомним, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. А 11 октября на этом энергоблоке была успешно запущена цепная реакция.

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