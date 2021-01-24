В Бразилии разбился самолет с футболистами

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет полностью разрушился в результате падения и загорелся.

В результате крушения легкомоторного самолета в бразильском штате Токантинс погибло шесть человек: пилот, а также президент футбольного клуба одного из низших дивизиона чемпионата Бразилии, "Пальмас", и четыре его игрока. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Globo.

Издание уточняет, что никто из них не выжил. Погибли: футболисты Лукас Прашедес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари. Им было от 23 до 28 лет. Президенту клуба Лукасу Мейре было 32 года.

Все они отправлялись на матч 1/8 финала Кубка Верде с командой "Вила Нова", который должен был пройти в понедельник. Остальная команда должна была вылететь позже. Четыре футболиста отправились на матч раньше, так как Федерация футбола Бразилии выделяет только 23 билета на делегацию команды на игру.

Самолет был полностью уничтожен ударом о землю.

Trag'edia! Avi~ao que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme No'e, al'em do comandante, caiu. Nao h'a sobreviventes! O destino seria Goi^ania, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Бразильская конфедерация футбола (CBF) опубликовала на своем сайте обращение, где выразила соболезнования родным и близким погибших. В CBF также сообщили, что в воскресенье перед началом всех футбольных матчей в стране будет объявлена минута молчания.

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