В Афганистане в результате авиаудара уничтожено восемь талибов

Авиаудар был нанесен по наводке по укрытию группы талибов, планировавших атаку на силовиков.

В результате авиаудара афганских военных по укрытиям "Талибана" погибло восемь боевиков. Атака была совершена в субботу в районе Бала Булук провинции Фарах на западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению военных, во второй половине дня боевая авиация афганской армии, действуя по наводке, нанесла удары по укрытию талибов. На тот момент там находилась группа боевиков. Они, утверждает издание, разрабатывали план нападения на силовиков в районе Бала Булук.

В результате авиаудара восемь талибов погибли на месте, пятеро получили ранения. Некоторым боевикам удалось сбежать.

Талибы данный инцидент пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что при атаке талибов на блокпост в Афганистане погибли 13 военных.

Добавим, что ранее в Афганистане талибы атаковали военную базу, погибли 14 силовиков. Еще 12 афганских военных получили ранения. При этом силовики ликвидировали не менее десяти талибов.



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