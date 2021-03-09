В КГБ Беларуси заявили о готовящихся попытках подрыва ситуации в стране

Уже в конце марта, по данным спецслужбы страны, "некоторые лица" готовят дестабилизацию ситуации.

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси заявили, что некоторые лица якобы планируют "дестабилизацию ситуации в стране в период 25-27 марта". Об этом во вторник, 9 марта, сообщил журналистам глава ведомства Иван Тертель после доклада Александру Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

Тертель обратил внимание на несколько моментов.

"Первое - на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе - это попытки - и доложено о конкретных лицах, планах - дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", - сказал глава КГБ.

Он также отметил, что "острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан", и теперь ситуация в стране стабильная.

Ранее Тертель заявлял, что готовится к "горячей войне" весной. В частности, он говорил о вероятной иностранную интервенцию под видом гуманитарной миссии.

Еапомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил о выявлении арсенала с тротилом и пластидом.

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