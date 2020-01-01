Новый раскол ЕС. Вакцины рассорили европейцев

Желанный европейский единый фронт вакцинации распадается так и не сумев толком оформиться.

Весь мир продолжает борьбу за поставки вакцины от коронавируса и борьба эта порой приводит даже к конфликтам среди союзников.

Так, например, ЕС не одобряет использование российской вакцины Спутник V, но уже три страны союза ее закупает, а еще одна и вовсе хочет даже производить у себя.

Еще один пример - премьер-министр Дании Метте Фредериксен и австрийский канцлер Себастьян Курц хотят заключить "вакцинный альянс" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, не дожидаясь совместных усилий ЕС по поставкам вакцин.

Корреспондент.net разбирался в хитросплетениях вакцинной геополитики.

Ссора из-за Спутника

Венгрия, Чехия и Словакия уже закупают российскую вакцину. В Италии заявили, что намерены производить вакцину от коронавируса Спутник V даже, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрение на использование препарата в ЕС.

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на Спутник V, и компания Adienne Pharma & Biotech.

Итало-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

При этом официальные органы ЕС сравнивают использование Спутника с “русской рулеткой”.

EPA Российская вакцина в Венгрии

Россия уже предложила предоставить технологию для производства Спутника Финляндии.

Геополитические игры

В Европе растет разочарование в связи с медленным прогрессом кампании вакцинации. Из-за этого возникают споры между европейскими странами, которые стремятся к расширению пакета доступных вакцин для своих граждан, и теми, кто предупреждает о политических амбициях России. То есть одни предлагают забыть о политике ради борьбы с коронавирусом, другие – против.

В США вообще заявили, что Россия пытается подорвать доверие к американским вакцинам от коронавиурса компаний Moderna и Pfizer

"Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Аналитический отчет о том, как Россия, Китай и Иран манипулируют информацией о вакцинах, опубликовала на днях и неправительственная организация "Альянс за безопасность демократии" (ASD). Эта близкая к американским властям аналитическая организация была создана в 2017 году для противостояния российским дезинформационным кампаниям, направленным на подрыв демократических институтов в США.

"С тех пор, как в марте прошлого года из-за вспышки вируса большая часть мира оказалась в локдауне, Россия, Китай и Иран использовали комбинацию публичной дипломатии, пропаганды, а также открытых и скрытых кампаний дезинформации, чтобы представить ответные меры на пандемию в этих странах как более эффективные, чем на Западе", - сообщается в отчете.

Организация изучила в Твиттере почти полмиллиона сообщений из этих трех стран. Наибольшим нападкам, по подсчетам авторов исследования, по не совсем понятной причине подверглась вакцина фирмы Pfizer. При этом из трех стран именно российские источники чаще увязывали эту вакцину со смертью пациентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмел обвинения в адрес спецслужб России, назвав это полной чушью и заявив, что они не имеют никакого отношения к нагнетанию волны критики в адрес вакцин.

Фиаско коллективизма

Международная пресса констатирует распад единого европейского фронта вакцинации. Этот фронт, по-видимому, был скорее иллюзией, написала бельгийская газета L’Echo. Однако "национальный эгоизм, геостратегические рефлексы, неспособность политиков мыслить за пределами интересов своего электората или же просто-напросто сомнения в вакцинах" не дали ей воплотиться в реальность.

Польская газета Polityka сделала уничтожающий вывод: "Вообще-то, должна была быть только одна совместная закупка, но затем за кулисами начались индивидуальные переговоры. Сегодня каждый покупает ту вакцину, которую он может получить. Для Европейского союза одно фиаско следует за другим".

Вакцинный кризис вбивает сразу несколько клиньев между европейскими странами, и, по-видимому, формируются новые блоки в оппозиции к традиционной оси Берлин-Париж, - констатирует немецкий Focus.

Андреас Глюк, эксперт по здравоохранению в Европарламенте от партии СвДП, приписывает Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вину в том, что новой жертвой коронавируса стало европейское единство. По его словам, "в связи с чрезмерно долгими переговорами по закупке вакцин и отсутствием прозрачности Еврокомиссия сработала плохо".

Эксперт по здравоохранению из партии ХДС Петер Лизе наблюдает тенденции по уходу стран с европейского вакцинного фронта с беспокойством: "Одиночные национальные действия - это большой политический вызов".