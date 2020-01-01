Тихановского обвинили по четырем статьям

Оппозиционера и блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В Беларуси завершили расследование уголовного дела против оппозиционеров - блогера Сергея Тихановского, а также лидера незарегистрированного объединения Народная грамада Николая Статкевича и приближенных к ним людей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте белорусского Следственного комитета.

Отмечается, что Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По данным следствия, обвиняемые долгое время активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в период после выборов.

"Тихановский с использованием Youtube-канала Страна для жизни и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - отметили в ведомстве.

В СК сообщили, что собраны доказательства взаимосвязи преступлений с деятельностью экстремистов, занимавшихся манипулированием общественным сознанием с помощью деструктивных телеграм-каналов (в том числе признанных экстремистскими), что подтверждается в том числе заключениями лингвистических и психологических экспертиз.

Кроме этого, заявили в ведомстве, в мае 2020 года Тихановский мешал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем, угрожая председателю комиссии Лидии Ермошиной.

Сообщается, что на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Ранее жена Сергея Тихановского Светлана, которая после ареста мужа баллотировалась на пост президента Беларуси, заявляла, что ее мужа задержали "по обвинению в преступлении, которого он не совершал, по провокации спецслужб", чтобы не допустить на выборы.

Напомним, на днях Тихановский осудил аннексию Крыма Россией.

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