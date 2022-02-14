Бомбоубежища Киева по районам – карта, порядок действий

Где находятся бомбоубежища в Киеве, а также адреса, где можно укрыться в случае войны

Сегодня в Киеве имеется около 5 тысяч укрытий, где горожане смогут спрятаться от бомбардировок и обстрелов. Об этом во время брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

Бомбоубежища Киева по районам – карта

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По словам мэра, еще несколько лет назад в Киеве было всего около 1,5 тысяч подземных укрытий. Сегодня это число выросло более чем втрое.

Так, в городе насчитывается более 500 специализированных укрытий системы гражданской защиты. Они находятся на объектах критической инфраструктуры и предназначены в первую очередь для защиты работников этих предприятий.

kyivcity.gov.ua

Кроме того, в городе есть еще почти 4500 построек двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться рядовые жители города. Речь идет о подземных паркингах, подземных переходах, станциях метро, ​​подвалах и полуподвалах зданий.

Городские власти создали онлайн-карту столичных бомбоубежищ, с помощью которой любой пользователь Интернета сможет отыскать ближайшее укрытие. Карта доступна по ссылке.

google.com/maps

Что делать, если начнется война

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В случае начала боевых действий население предупредят об опасности через сеть проводного радиовещания (радиоточки и уличные громкоговорители), а также через местные радиостанции и телевидение. Также возможно использование автомобилей с громкоговорителями.

Перед этим будут включены сирены и другие сигнальные средства для привлечения внимания. Услышав их, следует включить радио или телевизор, чтобы прослушать речевое сообщение от властей.

kyivcity.gov.ua

Содержание такого сообщения будет зависеть от характера опасности и будет содержать соответствующие инструкции для населения. В КГГА отмечают, что находящийся на работе гражданин в такой ситуации должен выполнять распоряжения лица, ответственного за гражданскую защиту на своем предприятии.

Те, кого чрезвычайная ситуация застанет дома, должны:

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держать постоянно включенными радиоприемники или телевизоры, чтобы своевременно слышать о новых распоряжениях и указаниях властей;

предупредить соседей об услышанном;

подготовить к использованию индивидуальные средства защиты, аптечку, средства личной гигиены, средства связи, запас пищи и документы;

в жилище следует принять профилактические меры на случай пожара – перекрыть газ, электроснабжение, закрыть и уплотнить окна;

выяснить расположение ближайшего укрытия.

Те, кого сигнал опасности застал в общественном месте или транспорте, должны выслушать экстренное сообщение, выяснить расположение ближайшего укрытия и как можно быстрее добраться к нему.

Напомним, Кличко рассказал, готов ли Киев к войне. Власти запаслись топливом, а также запустили работу комиссий по эвакуации.

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