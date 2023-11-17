Финляндия предоставила Украине новый пакет военной помощи в размере €100 млн

Финляндия предоставила 20-й пакет оборонного оборудования для Украины. Пакет помощи будет в размере 100 миллионов евро.

| Автор: Мальцева Ольга

Финляндия направила Украине очередной пакет оборонной помощи. Это уже 20-й пакет оборонного оборудования для Украины. Замена оборонных средств, содержащихся в этом пакете, будет стоить Финляндии примерно 100 миллионов евро. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

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"На карту в оборонной борьбе Украины поставлена перспектива среды безопасности для Европы и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашем обязательстве поддерживать украинцев", - заявил министр обороны Антти Хякканен.

По словам министра обороны Финляндии, общая сумма за 20 пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией, составляет 1,5 миллиарда евро.

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Напомним, 10 танков Leopard и более миллиона патронов: Германия предоставила Украине пакет военной помощи. Германия подготовила для Украины новый пакет военной помощи. В него входят танки Leopard, много патронов, дроны и другая военная техника.