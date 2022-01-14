Итоги 13 января: Новый циклон и РФ отказалась убрать войска

Bigmir.net выделил главные события вчерашнего дня.

У Путина недовольны переговорами с НАТО и США

Кремль остался недоволен результатами переговоров с НАТО и США по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.



Нам уже отступать некуда, дальше будут другие меры", - МИД РФ о НАТО

США и НАТО отказались идти навстречу Кремлю по так называемым "гарантиям безопасности", поэтому Россия примет "другие меры и приемы" по сложившейся ситуации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



Россия отказалась убрать свои войска от границ Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не будет перемещать свои войска по требованиям НАТО или США. Требование мирового сообщества "вернуть в казармы" не будет рассмотрено. Министр иностранных дел России считает, что требования Вашингтона о переносе войск РФ неприемлемы.



В Украину идет новый циклон - синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украину идет новый циклон, который принесет сильные порывы ветра. Ожидается, что в некоторых регионах Украины скорость ветра достигнет 27 метров в секунду, поэтому украинцев просят учесть это при планировании поездок.



В Киеве будут судить участников преступной организации

В Киеве правоохранители передали в суд обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении участников преступной организации, которых обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в столице и Киевской области.

В 2020 году в Киеве и Киевской области действовала преступная организация, в состав которой входили две организованные группы, созданные в основном из выходцев из Кавказского региона.

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