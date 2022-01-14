ГБР допускает "перекрестный допрос" Порошенко и Медведчука

Оба политика проходят как подозреваемые в одном уголовном деле

Следователи Государственного бюро расследований могут устроить так называемый "перекрестный допрос" пятого президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука, которые проходят как подозреваемые в уголовном деле о закупках угля у боевиков "ЛДНР". Об этом на брифинге заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян.

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"Насколько мне известно, уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база, и будет необходимость, то следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос упомянутых лиц", - пояснила она.

Сафьян также выразила надежду, что в день своего возвращения в Украину Порошенко самостоятельно явится на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Как ожидается, оба эти события должны произойти 17 января.

Напомним, ранее в ГБР намекнули, что экс-президент изначально не планировал уезжать из Украины. По данным ГБР, Порошенко купил билет за рубеж после попытки вручить ему повестку.

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