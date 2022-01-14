Эксперты указали на российский след в кибератаке против Украины

Центр стратегических коммуникаций обратил внимание на несколько принципиальных моментов

Кибератаку на украинские правительственные сайты ночью 14 января, вероятнее всего, осуществили российские хакеры. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

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Отмечается, что украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии систематически подвергаются кибератакам. Сегодняшняя стала одной из крупнейших.

По мнению экспертов Центра, данная атака связана с неудачей России на переговорах с США и НАТО, в ходе которых Запад отказался выполнить требования РФ по разрыву отношений с Украиной.

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"На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили российские издания", - отметили в Центре.

Так, в числе первых о взломе украинских сайтов сообщило российское провластное издание "РИА" – около 4 часов утра по киевскому времени. Украинские новостные сайты начали сообщать об атаке значительно позже.

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"Скрыть "русский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галичине, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны", - отметили эксперты.

Наконец, в Центре также обратили внимание на стилистические неровности в тексте послания, составленном на польском языке. Польские коллеги подтвердили украинским экспертам, что его писал человек, для которого польский не является родным.

Напомним, Польша прокомментировала кибератаку против Украины. В Польше отметили, что осуждают преступные действия хакеров, и надеются на то, что они понесут ответственность по закону.

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